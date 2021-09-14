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В Чехии суд взял под стражу россиянина, который участвовал в оккупации Крыма

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Чехия, Вторник 14 сентября 2021 16:36
В Чехии суд взял под стражу россиянина, который участвовал в оккупации Крыма Фото: участник оккупации Крыма Александр Франчетти (myrotvorets.center)
Автор: Тиберий Юрик

Городской суд в Праге принял решение заключить под стражу россиянина Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины. Мужчина участовал в оккупации Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что заседание суда прошло в закрытом режиме. Россиянин отвергает выдвинутые ему обвинения.

Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Аппеляционная жалоба будет рассматриватся в течение 14 дней.

На данный момент Александр Франчетти переведен в тюрьму Панкрац.

Напомним, что 12 сентября в международном аэропорту Праги задержали Александра Франчетти - организатора группировки "Северный Ветер", которая отвечала за выявление якобы экстремистских групп, а также за охрану линий электропередач и газопровода.

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