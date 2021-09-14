В Чехии суд взял под стражу россиянина, который участвовал в оккупации Крыма
Городской суд в Праге принял решение заключить под стражу россиянина Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины. Мужчина участовал в оккупации Крыма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что заседание суда прошло в закрытом режиме. Россиянин отвергает выдвинутые ему обвинения.
Адвокат Франчетти опротестовал данное решение. Аппеляционная жалоба будет рассматриватся в течение 14 дней.
На данный момент Александр Франчетти переведен в тюрьму Панкрац.
Напомним, что 12 сентября в международном аэропорту Праги задержали Александра Франчетти - организатора группировки "Северный Ветер", которая отвечала за выявление якобы экстремистских групп, а также за охрану линий электропередач и газопровода.