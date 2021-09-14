Холодный фронт принес похолодание в Украину: где завтра изменится погода

Завтра в Украине будет преобладать погода без осадков. Однако холодный атмосферный фронт принесет прохладную погоду в северные и западные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Осень даст о себе знать, прежде всего, туманами, что накроют ночью и утром западные и Житомирския областя.

"Еще наслаждаемся теплом, но учитываем, что ночь и утро завтра будут существенно холоднее для северной половины Украины, поскольку холодный фронт прошел по Украине уже сегодня, притянув за собой немного северного свежего воздуха, в осеннюю пору уже не успевает прогреваться", - рассказывают синоптики.

Температура ночью в Украине будет на уровне +6-11 градусов, днем +​​18-23 градуса. На Закарпатье несколько теплее: до +26 градусов, в то время, как в горах Карпат будет прохладнее + 13-15 градусов.

А вот на юге страны и Донецкой области еще настоящее лето: ночью +12-17 градусов, днем ​​+23-27 градусов.