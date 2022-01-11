Арест коменданта "Изоляции" Куликовского продлили еще на месяц. Сам обвиняемый не возражал
Шевченковский районный суд Киева продлил арест бывшего коменданта донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского. Подсудимый поддержал такое решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
Куликовский был задержан в начале ноября в Киеве и арестован на 2 месяца. В конце декабря 2021 года суд рассмотрел вопрос о продлении его содержания под стражей.
"В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по основаниям в нем приведенным. Подозреваемый и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали", - сказано в определении суда.
Под арестом Куликовский будет находиться до 2 февраля включительно. Следствие за это время планирует, в частности, допросить потерпевших, которые были узниками "Изоляции", назначить экспертизы для определения нанесенного им морального ущерба.
Кроме того, отмечается, что на свободе подозреваемый сможет уничтожить документы и скрываться от следствия, так как его жена и ребенок до сих пор проживают в "ДНР".
При этом, как указано в судебном решении, уже после задержания Куликовский на допросах признал вину и дал показания о своей противоправной деятельности.