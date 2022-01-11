Арест коменданта "Изоляции" Куликовского продлили еще на месяц. Сам обвиняемый не возражал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Куликовский был задержан в начале ноября в Киеве и арестован на 2 месяца. В конце декабря 2021 года суд рассмотрел вопрос о продлении его содержания под стражей.

"В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по основаниям в нем приведенным. Подозреваемый и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали", - сказано в определении суда.

Под арестом Куликовский будет находиться до 2 февраля включительно. Следствие за это время планирует, в частности, допросить потерпевших, которые были узниками "Изоляции", назначить экспертизы для определения нанесенного им морального ущерба.

Кроме того, отмечается, что на свободе подозреваемый сможет уничтожить документы и скрываться от следствия, так как его жена и ребенок до сих пор проживают в "ДНР".

При этом, как указано в судебном решении, уже после задержания Куликовский на допросах признал вину и дал показания о своей противоправной деятельности.