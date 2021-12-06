Дело коменданта "Изоляции": бывших пленных просят дать показания СБУ

Бывших украинских пленных, которые содержались в донецкой тюрьме "Изоляция", просят связаться со Службой безопасности Украины. Следствие собирает материалы в отношении арестованного бывшего коменданта этой тюрьмы Дениса Куликовского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ .

Сообщается, что на сегодня следствие устанавливает всех потерпевших от противоправной деятельности Куликовского.

"Поэтому СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ", - говорится в сообщении.

Номера, по которым можно связаться со следствием: