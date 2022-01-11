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Арешт коменданта "Ізоляції" Куликовського продовжили ще на місяць. Сам обвинувачений не заперечував

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Вівторок 11 січня 2022 15:24
Арешт коменданта "Ізоляції" Куликовського продовжили ще на місяць. Сам обвинувачений не заперечував Фото: арешт коменданта" ізоляції " Куликовського продовжили ще на місяць (npu.gov.ua)
Автор: Олег Черниш

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишнього коменданта Донецької в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського. Підсудний підтримав таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Куликовський був затриманий на початку листопада в Києві і заарештований на 2 місяці. Наприкінці грудня 2021 року суд розглянув питання про продовження його утримання під вартою.

"У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Підозрюваний і його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечували", - сказано в ухвалі суду.

Під арештом Куликовський перебуватиме до 2 лютого включно. Слідство за цей час планує, зокрема, допитати потерпілих, які були в'язнями "Ізоляції", призначити експертизи для визначення завданої ним моральної шкоди.

Крім того, наголошується, що на волі підозрюваний зможе знищити документи і переховуватися від слідства, оскільки його дружина і дитина досі проживають в "ДНР".

При цьому, як зазначено в судовому рішенні, вже після затримання Куликовський на допитах визнав провину і дав свідчення про свою протиправну діяльність.

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Шевченковский райсуд
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