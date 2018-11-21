Арешт голови Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона продовжили на 10 діб

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Якщо вина автоконцерну буде доведена, йому може загрожувати штраф 6,2 млн доларів

Окружний суд Токіо продовжив арешт глави альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона і топ-менеджера Грега Келлі на десять днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначається, що прокуратура може розпочати розслідування щодо Nissan з-за того, що компанія протягом п'яти років не могла виявити надання Гоном неповної звітності.

Якщо вина автоконцерну буде доведена, йому може загрожувати штраф 6,2 млн доларів.

Згідно інформації Financial Times, Гон планував злиття компанії з Renault. Воно повинно було відбутися протягом декількох місяців.

Нагадаємо, 19 листопада у Японії заарештували голову ради директорів компанії Nissan і Renault Карлоса Гона. Його підозрюють у порушенні японського фінансового законодавства.

Міністр економіки і фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Гон повинен покинути свій пост після арешту за підозрою в ухиленні від податків.

Зазначимо, що акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії. В ході торгів на Токійській біржі 20 листопада вони втратили в ціні понад 5,4% (до 950,7 японських ієн за акцію).