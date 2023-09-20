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Арештований гелікоптер Жеваго передали українським військовим

Середа 20 вересня 2023 11:51
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Арештований гелікоптер Жеваго передали українським військовим Фото: арештований гелікоптер Жеваго передали українським військовим (dbr.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заарештований гелікоптер колишнього нардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго передали в одній з бойових частин ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що гелікоптер арештували у межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

Гелікоптер належав підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування в України.

Наразі за рішенням військового командування було здійснено примусове відчуження гелікоптера для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин.

Справа Жеваго

У 2019 році Жеваго повідомили про підозру через можливу розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та кредит". Його також оголошували у розшук в Україні, а за два роки - у міжнародний розшук Інтерполу.

Наприкінці грудня 2022 року за запитом ДБР французькі правоохоронці затримали Жеваго в одному з готелів Куршевелю. Суд Франції розглядав питання його екстрадиції в Україну.

Окрім того, Київський госпсуд за позовом Фонду гарантування вкладів вирішив заарештувати активи власника банку "Фінанси та Кредит". Мова йде про відшкодування збитків банку на 46 млрд гривень.

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ДБР Константин Жеваго
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