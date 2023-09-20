Арестованный вертолет Жеваго передали украинским военным

Арестованный вертолет бывшего нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго передали в одной из боевых частей ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Отмечается, что вертолет арестовали в рамках расследования уголовного производства ГБР в марте 2023 года.

Вертолет принадлежал подконтрольной бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания в Украине.

По решению военного командования было осуществлено принудительное отчуждение вертолета для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей.

Дело Жеваго

В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении из-за возможной растраты 113 млн долларов банку "Финансы и кредит". Его также объявляли в розыск в Украине, а через два года - в международный розыск Интерпола.

В конце декабря 2022 года по запросу ГБР французские правоохранители задержали Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. Суд Франции рассматривал вопрос его экстрадиции в Украину.

Кроме того, Киевский хозсуд по иску Фонда гарантирования вкладов решил арестовать активы собственника банка "Финансы и Кредит". Речь идет о возмещении убытков банка на 46 млрд гривен.

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