Арешти мігрантів у США: затримано 80 осіб, рейди набирають обертів

Масові арешти в Шарлотті

16 листопада федеральні агенти США заарештували щонайменше 81 людину в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Операція тривала близько п'яти годин у суботу і стала частиною зусиль адміністрації з масової депортації.

Багато із затриманих мали "значне кримінальне та імміграційне минуле", зазначив Грегорі Бовіно, керівник імміграційних операцій у Лос-Анджелесі та Чикаго, який прибув на тиждень до Шарлотти.

Ні Прикордонна служба, ні Імміграційна та митна служба не прокоментували події. Міністерство внутрішньої безпеки також не надало офіційної заяви.

Контекст масових депортацій

Масові депортації та суворі заходи імміграційного контролю були важливою частиною внутрішньої політики президента США.

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду в січні федеральні рейди проводили як у містах із переважно демократичним електоратом, так і в більш консервативних сільських районах.

Ці операції неодноразово викликали масштабні протести, оскільки громадяни стикалися зі спробами затримання навіть тих, хто перебував у країні законно.

Групи захисту прав іммігрантів критикують адміністрацію, звинувачуючи її в незаконних затриманнях законослухняних громадян, які потрапили в поле зору рейдових операцій.

Реакція місцевої влади

Представники DHS пояснили, що рейди в Шарлотті стали відповіддю на відмову місцевих чиновників виконувати близько 1400 запитів про затримання підозрюваних до 48 годин після звільнення.

Мер Шарлотти Ві Лайлз і міські комісари закликали жителів звертатися по допомогу до поліцейського департаменту округу Шарлотта і Мекленбург, який не бере участі у федеральних операціях.