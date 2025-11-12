ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США, - Reuters

Колумбія, Середа 12 листопада 2025 05:13
UA EN RU
Колумбія призупиняє обмін розвідданими зі США, - Reuters Фото: прапор США (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Президент Колумбії розпорядився призупинити обмін розвідданими зі США до припинення атак американських військових на судна в Карибському басейні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Повідомляється, що президент Колумбії Густаво Петро зажадав від національних сил громадської безпеки тимчасово припинити передачу розвідувальної інформації американським спецслужбам.

Таке рішення пов'язане зі зростанням напруженості після авіаударів США по судах у Карибському басейні, що, на думку колумбійської сторони, порушує права місцевого населення.

Боротьба з наркотиками та права людини

Густаво Петро у своєму пості на платформі X зазначив, що "боротьба з наркотиками має бути підпорядкована правам людини народів Карибського басейну", посилаючись на багаторічну спільну роботу Колумбії та США у сфері протидії незаконному обігу наркотиків.

Рішення призупинити обмін розвідданими відображає прагнення уряду зберегти баланс між забезпеченням безпеки й захистом громадянських прав.

Контекст і міжнародна реакція

Цей крок Петро розглядає як попередження Вашингтону про необхідність враховувати гуманітарні аспекти під час проведення військових операцій у регіоні.

Експерти зазначають, що припинення обміну даними може тимчасово знизити ефективність спільних операцій, але демонструє готовність Колумбії відстоювати інтереси власного населення і права людини.

Нагадуємо, що Велика Британія призупинила передачу розвідданих США про судна в Карибському басейні, підозрюваних у наркоторгівлі, пояснивши це небажанням брати участь у потенційних ударах по них.

Зазначимо, що США оголосили про пом'якшення санкцій та експортного контролю щодо Сирії, пояснивши це прагненням підтримати "стабільну, єдину і мирну Сирію" і продовжуючи переглядати статус країни як держави-спонсора тероризму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Колумбия
Новини
РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, тривають жорсткі бої, - Сирський
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа