Аресты мигрантов в США: задержано 80 человек, рейды набирают обороты

В Шарлотте (Северная Каролина) прошла серия массовых арестов иммиграционными агентами США. Десятки людей задержаны за нарушение иммиграционных правил.
16 ноября федеральные агенты США арестовали как минимум 81 человека в Шарлотте, штат Северная Каролина. Операция длилась около пяти часов в субботу и стала частью усилий администрации по массовой депортации.
Многие из задержанных имели "значительное уголовное и иммиграционное прошлое", отметил Грегори Бовино, руководитель иммиграционных операций в Лос-Анджелесе и Чикаго, прибывший на неделю в Шарлотту.
Ни Пограничная служба, ни Иммиграционная и таможенная служба не прокомментировали события. Министерство внутренней безопасности также не предоставило официального заявления.
Массовые депортации и строгие меры иммиграционного контроля были важной частью внутренней политики президента США.
С момента вступления Дональда Трампа в должность в январе федеральные рейды проводились как в городах с преимущественно демократическим электоратом, так и в более консервативных сельских районах.
Эти операции неоднократно вызывали масштабные протесты, так как граждане сталкивались с попытками задержания даже тех, кто находился в стране законно.
Группы защиты прав иммигрантов критикуют администрацию, обвиняя её в незаконных задержаниях законопослушных граждан, попавших в поле зрения рейдовых операций.
Представители DHS пояснили, что рейды в Шарлотте стали ответом на отказ местных чиновников выполнять около 1400 запросов о задержании подозреваемых до 48 часов после увольнения.
Мэр Шарлотты Ви Лайлз и городские комиссары призвали жителей обращаться за помощью в полицейский департамент округа Шарлотт и Мекленбург, который не участвует в федеральных операциях.
