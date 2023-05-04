Арешт Труханова. Що відомо про справу, в якій фігурує мер Одеси

Завод "Краян" збанкрутував на початку двохтисячних. У 2015 році один із цехів заводу згорів. Одеська влада дискутувала про те, що варто робити із занедбаною будівлею заводу. У 2016 році Одеська міська рада купила будинок, що входить до комплексу "Краяна" за 185 мільйонів гривень, та реконструювала його для потреб місцевих служб, яких збиралися переселити до будівлі заводу.

2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП провели низку обшуків в Одесі. За інформацією Агентства, підсумкова сума заводу була завищена у 45 разів. У Бюро встановили, що на початку 2016 року його було продано за 11 мільйонів гривень. У серпні його перепродали вже за 4 мільйони, а у грудні Одеська міськрада купила завод уже за 185 мільйонів.

"Слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах посадовими особами органу місцевого самоврядування за попередньою змовою з представниками комерційного сектора. Йдеться про продаж мерії Одеси адміністративної будівлі за завищеними цінами", - сказано НАБУ у 2017 році.

Щойно оплата купівлі заводу пройшла, детективи НАБУ домоглися арешту всіх 185 мільйонів на рахунку в банку.

На початку 2018 року справу мера Одеси Геннадія Труханова передали до Малинівського суду в Одесі. САП попросила направити справу на розгляд до Києва, але Верховний Суд відмовив.