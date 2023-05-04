Арест Труханова. Что известно о деле, в котором фигурирует мэр Одессы

Завод "Краян" обанкротился в начале двухтысячных. В 2015 году один из цехов завода сгорел. Одесские власти дискутировали о том, что стоит делать с заброшенным зданием завода. В 2016 году Одесский городской совет купил здание, входящее в комплекс "Краяна" за 185 миллионов гривен, и реконструировал его для нужд местных служб, которых собирались переселить в здание завода.

В 2017 году детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели ряд обысков в Одессе. ПО информации Агентства, итоговая сумма завода была завышена в 45 раз. В Бюро установили, что в начале 2016 года его продали за 11 миллионов гривен. В августе его перепродали уже за 4 миллиона, а в декабре Одесский горсовет купил завод уже за 185 миллионов.

"Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. Речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам", – сказано в сообщении НАБУ в 2017 году.

Как только оплата по покупке завода прошла, детективы НАБУ добились ареста всех 185 миллионов на счету в банке.

В начале 2018 года дело мэра Одессы Геннадия Труханова передали в Малиновский суд в Одессе. САП запросила направить дело на рассмотрение в Киев, но Верховный Суд отказал.