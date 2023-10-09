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Арешт активів путінських олігархів стосується акцій "Київстару" та "Хелсі Україна", - джерела

Фото: арешт активів путінських олігархів стосуються 100% акцій "Київстару" (dreamtown ua)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Накладений судом арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали наближеним до Путіна російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, охоплює 100% акцій компанії "Київстар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як розповіло джерело, серед арештованих активів - 100% акцій найбільшого українського оператора зв’язку - ПрАТ "Київстар", які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.

А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядженні якої є медичні дані на більшість українців, які заключили декларацію з сімейним лікарем.

При цьому йдеться саме про контроль акцій, а не 100% володіння.

Варто зазначити, що арешт накладено на корпоративні права з метою збереження речових доказів.

Тобто накладення арешту на корпоративні права українських компаній не впливає на захист інтересів іноземних інвесторів та власників часток корпоративних прав, не перешкоджає їх господарській діяльності та можливості отримання дивідендів.

Арешт корпоративних прав Фрідмана, Авена та Косогова

Нагадаємо, днями СБУ заявила про арешт "всіх активів" трьох російських олігархів в Україні на понад 17 мільярдів гривень.

Мова йшла про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Як зазначили в спецслужбах, всі вони входять до оточення російського диктатора Володимира Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

До числа заблокованих активів увійшли фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та ІТ-сфери, а також заводи мінеральних вод.

Як пояснюють у СБУ, арешт майна не дозволить власникам формально переписати його на підставних осіб.

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