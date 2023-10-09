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Арест активов путинских олигархов касается акций "Киевстара" и "Хелси Украина", - источники

Фото: арест активов путинских олигархов касаются 100% акций "Киевстара" (dreamtown ua)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Наложенный судом арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие приближенным к Путину российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, охватывает 100% акций компании "Киевстар".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, среди арестованных активов - 100% акций крупнейшего украинского оператора связи - ЧАО "Киевстар", которые контролируются этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.

А также принадлежащие уже самому "Киевстару" части в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина", в распоряжении которой есть медицинские данные на большинство украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом.

При этом речь идет именно о контроле акций, а не 100% владения.

Следует отметить, что арест наложен на корпоративные права с целью сохранения вещественных доказательств.

То есть наложение ареста на корпоративные права украинских компаний не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.

Арест корпоративных прав Фридмана, Авена и Косогова

Напомним, на днях СБУ заявила об аресте "всех активов" трех российских олигархов в Украине более чем на 17 миллиардов гривен.

Речь шла о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове. Как отметили в спецслужбах, все они входят в окружение российского диктатора Владимира Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ.

В число заблокированных активов вошли финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и ИТ-сферы, а также заводы минеральных вод.

Как объясняют в СБУ, арест имущества не позволит владельцам формально переписать его на подставных лиц.

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КиевстарСлужба безопасности УкраиныМихаил ФридманАрест имущества