Суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як нагадує СБУ, вищезгадані олігархи входять до оточення російського диктатора Володимира Путін й причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії Російської Федерації.

"Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії", - пише пресслужба.

Фото: Суд арештував активи Фрідмана й інших олігархів на понад 17 млрд гривень (t.me/SBUkr/)

Вартість арештованих корпоративних прав становить більше ніж 17 млрд гривень.

Серед заблокованих активів:

фінансові та страхові компанії;

підприємства мобільного зв’язку;

сфери ІТ;

заводи мінеральних вод.

Арешт майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, аби уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

"Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин їхньої підривної діяльності для притягнення винних до відповідальності", - пише пресслужба.

Що ще відомо про Фрідмана?

Згідно з даними Служби безпеки України:

російських олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп" для фінансування загарбницьких "проєктів" Кремля;

задіяв власні бізнесові ресурси для розповсюдження сухпайків, одягу й іншої продукції під торговим знаком "армия России". Усе це постачається терористам на передову;

організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань Російської Федерації, а страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я терористів на фронті;

забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ. Це дозволило йому провести підконтрольній спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України;

На початку вересня Фрідману було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою.