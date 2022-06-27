Арбитраж по захвату Россией украинских моряков поддержал позицию Украины, - Кулеба

Международный трибунал ООН по морскому праву поддержал позицию Украины по делу о захвате Россией наших моряков в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу .

"Завоевали важное положительное решение Международного Арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины", - написал он.

Кулеба отметил, что наше государство борется за справедливое решение по существу.

Он уверен, что Россия будет наказана за все свои преступления, совершенные как в прошлом, так и в настоящем.