Арбітраж щодо захоплення Росією українських моряків підтримав позицію України, - Кулеба
Міжнародний трибунал ООН з морського права підтримав позицію України у справі щодо захоплення Росією наших моряків у 2018 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Дмитра Кулебу.
"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України", - написав він.
Кулеба зазначив, що наша держава бореться за справедливе рішення по суті.
Він впевнений, що Росія буде покарана за всі свої злочини, скоєні як у минулому, так і в теперішньому.
Нагадаємо, в арбітражному трибуналі розглядається справа про порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.
Як повідомлялось, у 2018 році Росія захоплила в районі Керченської протоки 24 українських моряків, а також буксир "Яни Капу", броньований катер "Бердянськ" і артилерійський катер "Нікополь". У листопаді 2019 року Росія повернула їх Україні.