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Арбітраж щодо захоплення Росією українських моряків підтримав позицію України, - Кулеба

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Гамбург, Понеділок 27 червня 2022 22:05
Арбітраж щодо захоплення Росією українських моряків підтримав позицію України, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародний трибунал ООН з морського права підтримав позицію України у справі щодо захоплення Росією наших моряків у 2018 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС Дмитра Кулебу.

"Вибороли важливе позитивне рішення Міжнародного Арбітражу щодо захоплення наших суден і моряків у 2018 році. Арбітраж відкинув основні зауваження РФ і підтримав позицію України", - написав він.

Кулеба зазначив, що наша держава бореться за справедливе рішення по суті.

Він впевнений, що Росія буде покарана за всі свої злочини, скоєні як у минулому, так і в теперішньому.

Нагадаємо, в арбітражному трибуналі розглядається справа про порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.

Як повідомлялось, у 2018 році Росія захоплила в районі Керченської протоки 24 українських моряків, а також буксир "Яни Капу", броньований катер "Бердянськ" і артилерійський катер "Нікополь". У листопаді 2019 року Росія повернула їх Україні.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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