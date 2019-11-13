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Арахамия звонил Зеленскому при рассмотрении земельных проектов в Раде

Новости » Политика     13.11.2019 - 14:46
Арахамия звонил Зеленскому при рассмотрении земельных проектов в Раде
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Арахамия подтвердил, что звонил Зеленскому

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время рассмотрения земельной реформы звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующую информацию подтвердил сам Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в кулуарах Арахамия подтвердил журналистам, что около часа назад с президиума Верховной рады звонил Зеленскому.

"Это президент. Просто телефон... Мы же познакомились до того, как он был президент. И было записано, вы знаете, в телефоне сначала имя, а потом фамилия. Я как фамилия записал "Зе". И потом так и осталось, хотел переименовать давно. Но теперь вынужден буду это сделать", - заявил Арахамия.

Отметим, сегодня Верховная рада рассматривает в первом чтении законопроекты об открытии рынка земли. Большинство фракций выступает против рассмотрения, поэтому часть нардепов заблокировала трибуну и требует объявить до завтра перерыв в заседании парламента.

Напомним, после перерыва, на котором спикер парламента Дмитрий Разумков обсуждал законопроекты о рынке земли с главами фракций, народные депутаты также заблокировали парламентскую трибуну.

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