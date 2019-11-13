Арахамія дзвонив Зеленському при розгляді земельних проектів у Раді

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Арахамія підтвердив, що дзвонив Зеленському

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час розгляду земельної реформи дзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Відповідну інформацію підтвердив сам Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, в кулуарах Арахамія підтвердив журналістам, що близько години тому з президії Верховної ради дзвонив Зеленському.

"Це президент. Просто телефон ... Ми ж познайомилися до того, як він був президент. І було записано, ви знаєте, в телефоні спочатку ім'я, а потім прізвище. Я як прізвище записав "Зе". І потім так і залишилося, хотів перейменувати давно. Але тепер змушений буду це зробити ", - заявив Арахамія.

Відзначимо, сьогодні Верховна рада розглядає в першому читанні законопроекти про відкриття ринку землі. Більшість фракцій виступає проти розгляду, тому частина нардепів заблокувала трибуну і вимагає оголосити до завтра перерву в засіданні парламенту.

Нагадаємо, після перерви, на якому спікер парламенту Дмитро Разумков обговорював законопроекти про ринок землі з главами фракцій, народні депутати також заблокували парламентську трибуну.