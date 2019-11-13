Нардепы заблокировали трибуну Верховной рады

Фото: заблокированная трибуна (РБК-Украина)

Трибуну заблокировали перед голосованием за рынок земли

Народные депутаты после перерыва в заседании Верховной рады заблокировали парламентскую трибуну. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, перед голосованием за проекты о рынке земли возле кресла спикера в президиуме и около трибуны собрались около 30 депутатов.

"Освободите президиум. Обращаюсь, что депутаты покинули президиум. Юлия Владимировна (Тимошенко, - ред.), обратитесь к депутатам, чтобы они освободили президиум", - заявил Разумков.

Фото: заблокированная трибуна (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что в "Слуге народа" предлагают переходный период для открытия рынка земли. В частности, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев выступил за поэтапное открытие рынка земли.