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Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах и объявила перерыв

Новости » Политика     14.11.2019 - 11:01
Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах и объявила перерыв
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Парламент поддержал отсрочку передачи акциза с топлива в Дорожный фонд

Верховная рада Украины одобрила отсрочку передачи акциза с топлива в Дорожный фонд. Соответствующую правку в законопроект № 2144 об изменениях в Бюджетный кодекс поддержали 275 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович заявил, что в проекте акцизный налог с топлива передают в Дорожный фонд.

"Недопустимо его забирать, предлагается на 2020 год оставить за местными общинами. Это даст им возможность стать на ноги. А с 1 января 2021 года мы будем им наполнять государственный Дорожный фонд", - заявил Андрийович.

При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда. В комитете отмечают, что это приведет к разбалансированию показателей проекта госбюджета-2020 и снизит поступления Дорожного фонда на 7,7 млрд гривен.

После этого голосования Рада ушла на перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламентской фракции "Слуга народа" допускают принятие бюджета-2020 уже сегодня.

Рада изменила повестку дня из-за бюджета-2020
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