Арахамія спрогнозував, скільки займе розгляд бюджету-2020

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Розгляд бюджету-2020 може зайняти близько п'яти годин

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що розгляд бюджету-2020 триватиме близько п'яти годин. Про це заявив глава фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бюджет розглянуть протягом п'яти годин з того моменту, як Верховна рада почне розглядати проект.

"Дуже велика кількість поправок", - зазначив Арахамія.

Він також висловив надію, що Рада зможе проголосувати бюджет в цілому.

"Я думаю, що ми в цілому проголосуємо. Є у мене таке оптимістичне відчуття", - додав нардеп.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна рада схвалила відстрочку передачі акцизу з палива в Дорожній фонд до 2021 року. Зокрема, нардепи підтримали поправку, яка залишає на місцях збори в розмірі 7,7 млрд гривень. При цьому передбачається, що вже в наступному бюджеті ці кошти будуть закладати у Дорожній фонд безпосередньо.

Примітно, що профільний комітет був проти цього рішення, оскільки правка може розбалансувати бюджет-2020, а також знизить надходження в державний Дорожній фонд.