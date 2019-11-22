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Арахамия собирается на допрос в НАБУ

Новости » Политика     22.11.2019 - 06:19
Арахамия собирается на допрос в НАБУ
Фото: Давид Арахамия (facebook.com/david.braun.50951)

Арахамия заявил, что у него есть повестка и он с адвокатом пойдет в НАБУ давать показания

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собирается на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по делу о вероятном взяточничество среди народных депутатов. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" в эфире 1+1, передает РБК-Украина.

Арахамия заявил, что у него есть повестка и он пойдет в НАБУ давать показания.

"Я иду в НАБУ. Мне вчера упрекали: "Арахамия что-то сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет", - отметил председатель фракции "Слуга народа".

Напомним, 15 ноября нардепы Анна Скороход и Антон Поляков сообщили, что их исключили из факции "Слуга народа". Они назвали это решение политически мотивированным.

Во фракции "Слуга народа" официальной причиной исключения депутатов назвали неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции. По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, депутаты демонстрировали отсутствие командной работы.

Ранее Скороход обвинила власть в репрессиях. Она заявила, что "по поручению одного из заместителей администрации президента" ее мужа незаконно задержали. По словам Скороход, причиной стала ее "красная кнопка против открытия рынка земли". После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам.

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