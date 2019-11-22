Арахамія збирається на допит в НАБУ

Фото: Давид Арахамія (facebook.com/david.braun.50951)

Арахамія заявив, що у нього є повістка і він з адвокатом піде в НАБУ давати свідчення

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія збирається на допит в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у справі про ймовірне хабарництво серед народних депутатів. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" в ефірі 1+1, передає РБК-Україна.

Арахамія заявив, що у нього є повістка і він піде в НАБУ давати свідчення.

"Я йду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов". У мене є повістка, я йду з адвокатом в НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес іде", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 15 листопада нардепи Анна Скороход і Антон Поляков повідомили, що їх виключили з факції "Слуга народу". Вони назвали це рішення політично мотивованим.

У фракції "Слуга народа" офіційною причиною виключення депутатів назвали неголосування за ті законопроекти, щодо яких є спільне рішення фракції. За словами голови партії "Слуга народа" Олександра Корнієнка, депутати демонстрували відсутність командної роботи.

Раніше Скороход звинуватила владу в репресіях. Вона заявила, що "за дорученням одного з заступників адміністрації президента" її чоловіка незаконно затримали. За словами Скороход, причиною стала її "червона кнопка проти відкриття ринку землі". Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам.