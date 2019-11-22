ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Арахамія збирається на допит в НАБУ

Новини » Політика     22.11.2019 - 06:19
Арахамія збирається на допит в НАБУ
Фото: Давид Арахамія (facebook.com/david.braun.50951)

Арахамія заявив, що у нього є повістка і він з адвокатом піде в НАБУ давати свідчення

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія збирається на допит в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у справі про ймовірне хабарництво серед народних депутатів. Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" в ефірі 1+1, передає РБК-Україна.

Арахамія заявив, що у нього є повістка і він піде в НАБУ давати свідчення.

"Я йду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія щось сказав в ефірі, нікуди не пішов". У мене є повістка, я йду з адвокатом в НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес іде", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 15 листопада нардепи Анна Скороход і Антон Поляков повідомили, що їх виключили з факції "Слуга народу". Вони назвали це рішення політично мотивованим.

У фракції "Слуга народа" офіційною причиною виключення депутатів назвали неголосування за ті законопроекти, щодо яких є спільне рішення фракції. За словами голови партії "Слуга народа" Олександра Корнієнка, депутати демонстрували відсутність командної роботи.

Раніше Скороход звинуватила владу в репресіях. Вона заявила, що "за дорученням одного з заступників адміністрації президента" її чоловіка незаконно затримали. За словами Скороход, причиною стала її "червона кнопка проти відкриття ринку землі". Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам.

Арахамія заявив що у "Слузі народу" небагато "проблемних" депутатів НАБУ відкрило кримінальну справу стосовно Грицака
Новини України коррупцияНАБУдопросДавид Арахамія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся