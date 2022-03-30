Арахамия о санкциях против России: не мы их накладывали, так что и не нам их снимать

Россия на переговорах с Украиной поднимает вопрос об отмене экономических санкций. Однако украинская переговорная группа уверена, что эта тема должна обсуждаться РФ с международными партнерами.

"С их стороны звучит: а давайте отменим какие-то суды, отзовем судебные иски… Санкции у них звучат очень часто. Но наша позиция простая: мы накладывали свои санкции, но они их мало волнуют, а международные санкции накладывают международные партнеры. Соответственно это предмет их дискуссии с международными партнерами", - заявил Арахамия.

При этом он добавил, что большинство стран, которые ввели санкции против России, могут стать гарантами безопасности для Украины. В связи с этим РФ обязана самостоятельно вступать в диалог с ними.

"Большинство стран, которые накладывали санкции, сейчас рассматриваются в качестве гарантов нашей безопасности. Они могут вступать в разговоры по санкциям, но не мы их накладывали, так что и не нам их снимать", - подчеркнул политик.