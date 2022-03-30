ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия должна вывести войска из Украины до подписания договора, - Арахамия

Новина українською →
Киев, Среда 30 марта 2022 12:07
Россия должна вывести войска из Украины до подписания договора, - Арахамия Фото: глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Российская Федерация должна полностью вывести свои войска из Украины, когда переговорщики выйдут на условное подписание мирного договора. Или когда его можно будет уже серьезно обсуждать.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его словам, на переговорах с российской делегацией та подтвердила, что будет двигаться в рамках Венской конвенции. Согласно этому документу, если договор подписан под давлением, то является ничтожным.

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать", - отметил он.

Он также подчеркнул, что это международный предохранитель, чтобы обеспечить рабочее подписание мирного договора. Арахамия уточнил, что речь идет об отводе войск на линии по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Напомним, подробнее о вчерашней встрече делегаций читайте в материале "Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид Арахамия Война России против Украины
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле
Милан Лелич, Владислав Красинский Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле