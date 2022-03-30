Россия должна вывести войска из Украины до подписания договора, - Арахамия

Российская Федерация должна полностью вывести свои войска из Украины, когда переговорщики выйдут на условное подписание мирного договора. Или когда его можно будет уже серьезно обсуждать.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его словам, на переговорах с российской делегацией та подтвердила, что будет двигаться в рамках Венской конвенции. Согласно этому документу, если договор подписан под давлением, то является ничтожным.

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать", - отметил он.

Он также подчеркнул, что это международный предохранитель, чтобы обеспечить рабочее подписание мирного договора. Арахамия уточнил, что речь идет об отводе войск на линии по состоянию на 23 февраля 2022 года.