Арахамія про санкції проти Росії: не ми їх накладали, так що і не нам їх знімати

Росія на переговорах з Україною піднімає питання про скасування економічних санкцій. Однак українська переговорна група впевнена, що ця тема повинна обговорюватися РФ з міжнародними партнерами.

"З їхнього боку звучить: а давайте скасуємо якісь суди, відкликаємо судові позови... Санкції у них звучать дуже часто. Але наша позиція проста: ми накладали свої санкції, але вони їх мало хвилюють, а міжнародні санкції накладають міжнародні партнери. Відповідно це предмет їхньої дискусії з міжнародними партнерами", - заявив Арахамія.

При цьому він додав, що більшість країн, які ввели санкції проти Росії, можуть стати гарантами безпеки для України. У зв'язку з цим РФ зобов'язана самостійно вступати в діалог з ними.

"Більшість країн, які накладали санкції, зараз розглядаються в якості гарантів нашої безпеки. Вони можуть вступати в розмови щодо санкцій, але не ми їх накладали, так що і не нам їх знімати", - підкреслив політик.