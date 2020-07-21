Арахамия рассказал, что сегодня обсудят на заседании ТКГ

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Детали можно будет узнать от Резникова

Сегодня трехсторонняя контактная группа в Минске обсудит вопрос пропуска лиц через линию разграничения на Донбассе. Затем можно спросить вице-премьера Алексея Резникова, какие результаты.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за год работы депутатов монобольшинства был принят ряд законов, которые улучшили жизнь жителей оккупированных территорий и способствовали реинтеграции Донбасса и Крыма.

"Мы понимаем, что мы сейчас движемся в рамках минского процесса, он был перезагружен и сейчас он немножко корректируется... Что касается нескольких таких "улучшайзеров", недавно мы приняли закон, который позволяет всем детям с оккупированных территорий быть зачислеными в широкий перечень вузов. Во-вторых, очень много вопросов, которые мы дерегулировали, чтобы они могли получить все документы быстрее. Мы предоставили больше полномочий ВЦА", - добавил он.

Напомним, из-за ограничения со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

Отметим, что в штабе ООС предупредили, что оккупационные силы пропускают через свои блокпосты только по согласованным спискам.