ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Арахамия рассказал, что сегодня обсудят на заседании ТКГ

Киев, Вторник 21 июля 2020 11:35
Арахамия рассказал, что сегодня обсудят на заседании ТКГ
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

Детали можно будет узнать от Резникова

Сегодня трехсторонняя контактная группа в Минске обсудит вопрос пропуска лиц через линию разграничения на Донбассе. Затем можно спросить вице-премьера Алексея Резникова, какие результаты.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за год работы депутатов монобольшинства был принят ряд законов, которые улучшили жизнь жителей оккупированных территорий и способствовали реинтеграции Донбасса и Крыма.

"Мы понимаем, что мы сейчас движемся в рамках минского процесса, он был перезагружен и сейчас он немножко корректируется... Что касается нескольких таких "улучшайзеров", недавно мы приняли закон, который позволяет всем детям с оккупированных территорий быть зачислеными в широкий перечень вузов. Во-вторых, очень много вопросов, которые мы дерегулировали, чтобы они могли получить все документы быстрее. Мы предоставили больше полномочий ВЦА", - добавил он.

Напомним, из-за ограничения со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

Отметим, что в штабе ООС предупредили, что оккупационные силы пропускают через свои блокпосты только по согласованным спискам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Контактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь