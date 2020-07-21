Арахамія розповів, що сьогодні обговорять на засіданні ТКГ

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Деталі можна буде дізнатись від Резнікова

Сьогодні тристороння контактна група в Мінську обговорить питання пропуску осіб через лінію розмежування на Донбасі. Потім можна спитати віце-прем'єра Олексія Резнікова, які результати.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за рік роботи депутатів монобільшості було прийнято низку законів, які покращили життя жителів окупованих територій та сприяли реінтеграції Донбасу та Криму.

"Ми розуміємо, що ми зараз рухаємось в рамках мінського процесу, він був перезавантажений і зараз він трошки коригується… Що стосується декілької таких "улучшайзерів", нещодавно ми прийняли закон, який дозволяє всім дітям з окупованих територій бути зараховані в широкий перелік вузів. По-друге, дуже багато питань, які ми дерегулювали, щоб вони могли отримати всі документи швидче. Ми надали більше повноважень ВЦА", - додав він.

Нагадаємо, через обмеження з боку проросійських бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу.

Зазначимо, у штабі ООС попередили, що окупаційні сили пропускають через свої блокпости лише за узгодженими списками.