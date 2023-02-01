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Арахамія пов'язав обшуки з "весняними посадками" та анонсував звільнення на митниці

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У "Слузі народу" анонсували звільнення усього керівництва Державної митної служби. Також у партії пов'язали сьогоднішні обшуки з так званими "весняними посадками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

Арахамія зазначив, що буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Так, за сьогодні вже було здійснено:

  • обшуки у Податковій;
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міноборони;
  • обшуки у олігарха Ігоря Коломойського по "Укрнафті";
  • цілу серію негласних слідчих дій;
  • обшуки у колишнього голови МВС Арсена Авакова;
  • обшуки у нардепа Вадима Столара.

До того ж, Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Митниці.

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - додав він.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні правоохоронці приходили з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського, колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та ще низки осіб.

Усе, що відомо про обшуки у відомих осіб та відомствах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Давид АрахаміяСлуга народа