Арахамія пов'язав обшуки з "весняними посадками" та анонсував звільнення на митниці

Арахамія зазначив, що буде інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки. Так, за сьогодні вже було здійснено:

обшуки у Податковій;

вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міноборони;

обшуки у олігарха Ігоря Коломойського по "Укрнафті";

цілу серію негласних слідчих дій;

обшуки у колишнього голови МВС Арсена Авакова;

обшуки у нардепа Вадима Столара.

До того ж, Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Митниці.

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - додав він.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні правоохоронці приходили з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського, колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та ще низки осіб.

Усе, що відомо про обшуки у відомих осіб та відомствах - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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