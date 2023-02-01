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Арахамия связал обыски с "весенними посадками" и анонсировал увольнение на таможне

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В "Слуге народа" анонсировали увольнение всего руководства Государственной таможенной службы. Также в партии связали сегодняшние обыски с так называемыми "весенними посадками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

Арахамия отметил, что будет информировать общественность об анонсированных весенних посадках. Так, за сегодня уже было осуществлено:

  • обыски в Налоговой;
  • вручение уведомлений о подозрении чиновникам Минобороны;
  • обыски у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте";
  • целую серию негласных следственных действий;
  • обыски у бывшего главы МВД Арсена Авакова;
  • обыски у нардепа Вадима Столара.

К тому же, Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Таможни.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", - добавил он.

РБК-Украина сообщало, что сегодня правоохранители приходили с обысками к олигарху Игорю Коломойскому, бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову и еще ряду лиц.

Все, что известно об обысках у известных лиц и в ведомствах - читайте в материале РБК-Украина.

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Давид АрахамияСлуга народа