Арахамия связал обыски с "весенними посадками" и анонсировал увольнение на таможне

Арахамия отметил, что будет информировать общественность об анонсированных весенних посадках. Так, за сегодня уже было осуществлено:

обыски в Налоговой;

вручение уведомлений о подозрении чиновникам Минобороны;

обыски у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте";

целую серию негласных следственных действий;

обыски у бывшего главы МВД Арсена Авакова;

обыски у нардепа Вадима Столара.

К тому же, Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Таможни.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", - добавил он.

РБК-Украина сообщало, что сегодня правоохранители приходили с обысками к олигарху Игорю Коломойскому, бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову и еще ряду лиц.

Все, что известно об обысках у известных лиц и в ведомствах - читайте в материале РБК-Украина.

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