UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Арахамія після зустрічі фракції з Зеленським назвав топзавдання на 6 місяців

20:21 25.05.2026 Пн
2 хв
Які пріоритети встановлені на найближчий час?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Давид Арахамія (facebook.com/david.braun)

Наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Пріоритетних завдань для України є декілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії та заяву президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський зустрівся із представниками фракції монобільшості у Раді: про що говорили

Арахамія розповів, що на зустрічі з главою держави були присутні голова ВР Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник ОП Кирило Буданов та прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами голови фракції, відбулася "відверта" розмова про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.

"Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет - забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування", - зазначив він.

Арахамія додав, що окремо обговорювався дипломатичний напрямок. Він заявив, що Україна потребує "реального руху до миру".

"Не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади", - підкреслив він.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єром та депутатами монобільшості обговорювались пріоритети на найближчий час.

"І я дякую усім в уряді, в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави", - сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Британії, Франції та Німеччини. За його словами, наприкінці тижня можливе "оновлення" щодо готовності США до переговорів з РФ.

Нещодавно радник Офісу президента Михайло Подоляк припустив завершення активної фази війни в Україні вже цієї осені, якщо літній наступ країни-агресорки зазнає провалу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРуслан СтефанчукДавид АрахаміяОлександр КорнієнкоКирило БудановЮлія СвириденкоСлуга народа