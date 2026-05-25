Арахамія після зустрічі фракції з Зеленським назвав топзавдання на 6 місяців

Арахамія розповів, що на зустрічі з главою держави були присутні голова ВР Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник ОП Кирило Буданов та прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами голови фракції, відбулася "відверта" розмова про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.

"Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет - забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування", - зазначив він.

Арахамія додав, що окремо обговорювався дипломатичний напрямок. Він заявив, що Україна потребує "реального руху до миру".

"Не замороження війни, а створення умов для збереження життів, посилення міжнародної підтримки, тиску на країну-агресора. Для цього потрібна сильна позиція держави, єдність всередині країни та відповідальна робота всіх гілок влади", - підкреслив він.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єром та депутатами монобільшості обговорювались пріоритети на найближчий час.

"І я дякую усім в уряді, в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави", - сказав президент.