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Арахамия об отставках в Кабмине: готовятся 3-4 кадровые замены

Автор: Александр Мороз

В Кабинете министров Украины могут сменить трех или четырех министров. На сегодня продолжаются собеседования с потенциальными новыми министрами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах Верховной рады.

"Планируется три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее. Потому что это вредит работе того министерства, о котором упоминается", - отметил Арахамия.

Он уточнил, что в Раде не хотят подставлять министров, которым ищут замену, поскольку они фактически не смогут выполнять свои обязанности и "никто этого министра не слушает". Он также подтвердил, что на сегодня проводятся собеседования с потенциальными новыми членами правительства.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что есть министры, которые будут вынуждены покинуть пост в "добровольно-принудительном формате".

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".

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Кабинет Министров УкраиныДавид АрахамияВерховная рада