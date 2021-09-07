Арахамия об отставках в Кабмине: готовятся 3-4 кадровые замены

В Кабинете министров Украины могут сменить трех или четырех министров. На сегодня продолжаются собеседования с потенциальными новыми министрами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах Верховной рады.
"Планируется три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее. Потому что это вредит работе того министерства, о котором упоминается", - отметил Арахамия.
Он уточнил, что в Раде не хотят подставлять министров, которым ищут замену, поскольку они фактически не смогут выполнять свои обязанности и "никто этого министра не слушает". Он также подтвердил, что на сегодня проводятся собеседования с потенциальными новыми членами правительства.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что есть министры, которые будут вынуждены покинуть пост в "добровольно-принудительном формате".
Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Министры на выход. Какие перестановки в Кабмине готовит команда Зеленского".