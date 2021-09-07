Арахамія про відставки в Кабміні: готуються 3-4 кадрові заміни

У Кабінеті міністрів України можуть змінити трьох або чотирьох міністрів. На сьогодні тривають співбесіди з потенційними новими міністрами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в кулуарах Верховної ради.
"Планується три-чотири заміни кадрові, але ми не будемо їх анонсувати заздалегідь. Тому що це шкодить роботі того міністерства, про яке згадується", - зазначив Арахамія.
Він уточнив, що в Раді не хочуть підставляти міністрів, яким шукають заміну, оскільки вони фактично не зможуть виконувати свої обов'язки і "ніхто цього міністра не слухає". Він також підтвердив, що на сьогодні проводяться співбесіди з потенційними новими членами уряду.
Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що є міністри, які будуть змушені покинути пост в "добровільно-примусовому форматі".
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського".