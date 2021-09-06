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Некоторые министры могут уйти в "добровольно-принудительную" отставку, - Разумков

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 15:27
Некоторые министры могут уйти в "добровольно-принудительную" отставку, - Разумков Фото: Разумков рассказал о добровольно-принудительных отставках министров этой осенью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался касаемо рядя увольнений среди министров этой осенью. Есть те, кто будут вынуждены покинуть пост в "добровольно-принудительном формате".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Дмитрия Разумкова во время брифинга.

"Отставки возможны... Действительно есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии", - отметил Разумков.

По словам председателя Верховной Рады, есть министры, которые будут вынуждены покинуть свои должности в "добровольно-принудительном формате".

"Есть те, кто, возможно, самостоятельно пойдут в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабинет министров Украины", - добавил глава ВР.

Также Разумков добавил, что кадровые ротации в правительстве ожидаются после первой пленарной недели шестой сессии ВР.

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Киев Украина Дмитрий Разумков Верховная рада
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