Арахамия о новой коалиции в Раде: на сегодня я таких процессов не вижу

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит предпосылок для создания новой коалиции в Верховной раде. По его словам, в парламенте на этот счет слишком много манипуляций.
Об этом он заявил журналистам возле Верховной рады.
"Для того, чтобы была коалиция, нужно коалиционное соглашение. Его нужно обсуждать, нужно провести через фракцию, нужна программа - это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры - это рабочий режим, разговоры можем и три года вести", - отметил Арахамия.
Он также прокомментировал предложение лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко сформировать новую коалицию.
"В парламенте много манипуляций, поэтому я на это не обращаю внимание. Мы общаемся со всеми фракциями без исключения… Но мы в теории можем иметь широкую коалицию, мы можем взять группу "Доверие", "За будущее", фракции "Голос" и "Батькивщину" - такой проект есть, в теоретическом плане. Но дьявол в деталях. Когда начнем общаться и рисовать коалиционное соглашение, будем иметь очень много недоразумений с точки зрения идеологической и политической", - добавил Арахамия.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что коалиция существует в формате монобольшинства, и оснований для досрочных выборов пока нет.
А первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте есть три видения оппозиции. Но пока используется один подход.