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Три видения оппозиции: Стефанчук рассказал, какое используют в Раде

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 10:47
Три видения оппозиции: Стефанчук рассказал, какое используют в Раде Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте есть три видения оппозиции. Но пока используется один подход.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Указано, что Стефанчук с представителями Европарламента и Национального демократического института обсудили ход парламентской реформы, а именно подготовку закона о парламентской оппозиции.

"В Украине почти на протяжении 30 лет действовал принцип: победителю достается все. Мы хотим изменить это и наработать модель, по которой будут соблюдены максимальный баланс между коалицией и оппозицией. Именно поэтому для регламентации правового статуса парламентской оппозиции мы предложили внести соответствующие изменения в регламент Верховной рады", - сказал парламентарий.

Первый вице-спикер обратил внимание, что существует несколько подходов к пониманию понятия "парламентская оппозиция", но Рада пока остановилась на одном.

"Первый подход: парламентская оппозиция - это все фракции и группы, которые не вошли в парламентскую коалицию. Второй подход заключается в том, что оппозиция должна быть объединенной, как и коалиция. Третий подход - оппозицией является или вторая по количеству фракция, или количественно большее объединение фракций. Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что в Раде пока остановились на первом подходе, согласно которому парламентской оппозицией являются фракции и группы, которые не вошли в коалицию.

В свою очередь бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс поделился своим видением, ориентируясь на наблюдение за деятельностью ВР.

"По его мнению, подавляющее большинство парламентской оппозиции абсолютно предано Украине, хотя и не всегда разделяет взгляды коалиции. Он выразил готовность поделиться опытом и оказать необходимую поддержку", - сказано в сообщении.

Напомним, фракция "Слуга народа" хочет регламентировать работу коалиции и оппозиции в Верховной раде. Депутатам предлагают высказать свои предложения к соответствующему проекту закона.

Как писало РБК-Украина, ранее первый вице-спикер ВР заявил, что парламент отказался от наработки отдельного закона об оппозиции.

Так, в конце января спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что оппозиционные силы не демонстрируют "интенсивную борьбу" за этот документ.

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Новости Украины Политика Верховная Рада оппозиция Руслан Стефанчук
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