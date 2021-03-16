Арахамія про нову коаліцію в Раді: на сьогодні я таких процесів не бачу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить передумов для створення нової коаліції у Верховній раді. За його словами, в парламенті на цей рахунок дуже багато маніпуляцій.

"Для того, щоб була коаліція, треба коаліційна угода.Її потрібно обговорювати, потрібно провести через фракцію, потрібна програма - це великий процес. Станом на зараз таких процесів я не бачу. Можливо, є розмови, але розмови - це робочий режим, розмови можемо і три роки вести", - зазначив Арахамія.

Він також прокоментував пропозицію лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко сформувати нову коаліцію.

"У парламенті багато маніпуляцій, тому я на це не звертаю увагу. Ми спілкуємося з усіма фракціями без винятку... Але ми в теорії можемо мати широку коаліцію, ми можемо взяти групу "Довіра", "За майбутнє", фракції "Голос" і "Батьківщина" - такий проект є, в теоретичному плані. Але диявол у деталях. Коли почнемо спілкуватися і малювати коаліційну угоду, будемо мати дуже багато непорозумінь з точки зору ідеологічної і політичної", - додав Арахамія.