Арахамія про нову коаліцію в Раді: на сьогодні я таких процесів не бачу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить передумов для створення нової коаліції у Верховній раді. За його словами, в парламенті на цей рахунок дуже багато маніпуляцій.
Про це він заявив журналістам біля Верховної ради.
"Для того, щоб була коаліція, треба коаліційна угода.Її потрібно обговорювати, потрібно провести через фракцію, потрібна програма - це великий процес. Станом на зараз таких процесів я не бачу. Можливо, є розмови, але розмови - це робочий режим, розмови можемо і три роки вести", - зазначив Арахамія.
Він також прокоментував пропозицію лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко сформувати нову коаліцію.
"У парламенті багато маніпуляцій, тому я на це не звертаю увагу. Ми спілкуємося з усіма фракціями без винятку... Але ми в теорії можемо мати широку коаліцію, ми можемо взяти групу "Довіра", "За майбутнє", фракції "Голос" і "Батьківщина" - такий проект є, в теоретичному плані. Але диявол у деталях. Коли почнемо спілкуватися і малювати коаліційну угоду, будемо мати дуже багато непорозумінь з точки зору ідеологічної і політичної", - додав Арахамія.
Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що коаліція існує у форматі монобільшості, і підстав для дострокових виборів поки немає.
А перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що у парламенті є три бачення опозиції. Але поки використовується один підхід.