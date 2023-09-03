Арахамія назвав термін призначення нового міністра оборони

За його словами, ВР звільнить Резнікова та Умєрова з посад та назначить останнього на посаду міністра оборони.

"Більше кадрових питань на цьому тижні не буде", - написав Арахамія.

Крім цього, наступного тижня будуть голосувати про відновлення декларування всіх чиновників в "форматі, погодженому з міжнародними партнерами" та закон про політично значущих осіб (РЕР).

Звільнення Резнікова

Після кількох скандалів, пов'язаних з закупівлями Міноборони, ЗМІ почали все частіше говорити про відставку міністра оборони Олексія Резнікова. 3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони та заміну Резнікова Умєровим. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Детальніше про це можна дізнатися нашому в матеріалі "Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони".

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