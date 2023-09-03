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Арахамія назвав термін призначення нового міністра оборони

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Наступного тижня Верховна рада України голосуватиме про відставку чинного міністра оборони України Олексія Резнікова та про назначення на його посаду нинішнього голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

За його словами, ВР звільнить Резнікова та Умєрова з посад та назначить останнього на посаду міністра оборони. 

"Більше кадрових питань на цьому тижні не буде", - написав Арахамія.

Крім цього, наступного тижня будуть голосувати про відновлення декларування всіх чиновників в "форматі, погодженому з міжнародними партнерами" та закон про політично значущих осіб (РЕР).

Звільнення Резнікова

Після кількох скандалів, пов'язаних з закупівлями Міноборони, ЗМІ почали все частіше говорити про відставку міністра оборони Олексія Резнікова. 3 вересня джерела РБК-Україна розповіли про перестановки в Міноборони та заміну Резнікова Умєровим. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Детальніше про це можна дізнатися нашому в матеріалі "Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони".

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Олексій РезніковДавид Арахамія