Арахамия назвал срок назначения нового министра обороны

По его словам, ВР уволит Резникова и Умерова с должностей и назначит последнего на должность министра обороны.

"Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет", - написал Арахамия.

Кроме этого, на следующей неделе будут голосовать о возобновлении декларирования всех чиновников в "формате, согласованном с международными партнерами" и законе о политически значимых лицах (РЕР).

Увольнение Резникова

После нескольких скандалов, связанных с закупками Минобороны, СМИ стали все чаще говорить об отставке министра обороны Алексея Резникова. 3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны и замене Резникова Умеровым. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Детальнее об этом можно узнать нашему в материале "Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками у Минобороны".

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