Арахамия о наступлении боевиков на Донбассе: мы и дальше идем по пути разведения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после проведения боев на Донбассе стоит продолжать разведение сил. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина и дальше будет идти по пути разведения и "это наш путь к установлению миру".

"Стоит. Этот бой произошел не в том Золотом, в котором было разведение. Во-вторых, мы и дальше идем по пути разведения и это наш путь к установлению миру. С той стороны есть те, кто не заинтересован в прекращении огня. Они будут продолжать провокации, надо быть к этому готовыми", - заявил он.

Напомним, утром 18 февраля пророссийские боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

В результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение. Еще пятеро военных пострадали, в том числе двое получили контузию.

Эскалацию на Донбассе уже осудили в Североатлантическом Альянсе, Европейском союзе и еще около 10 странах. В связи с последними событиями на востоке Украины Генеральная ассамблея ООН в четверг, 20 февраля, соберется на пленарное заседание.