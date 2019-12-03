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Полякова и Скороход исключили из фракции "Слуга народа"

Новости » Политика     03.12.2019 - 10:21
Полякова и Скороход исключили из фракции "Слуга народа"
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом объявил глава парламента Дмитрий Разумков

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ходе утреннего пленарного заседания объявил об исключении народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход, передает корреспондент РБК-Украина.

Решение об исключении парламентариев было принято в ходе заседания фракции 15 ноября.

"Согласно части 3 статьи 60 Регламента Верховной рады Украины и согласно протоколу заседания депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 15 ноября 2019 года сообщаю об исключении из депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народных депутатов Украины Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны , - отметил спикер Рады.

Напомним, ранее двух народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуга народа". В частности, причиной исключения Полякова назвали прогулы.

Поляков назвал исключение политической расправой, а Скороход заявила, что ее политически преследовали.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде разгорелся скандал с нардепом Скороход, которая заявила о задержании ее мужа, потому что проголосовала против открытия рынка земли.

При этом глава фракции Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Он добавил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

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