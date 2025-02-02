Арабські країни відкинули ідею Трампа перемістити палестинців з Сектора Газа

Зазначається, що в суботу, 1 лютого, до позиції Йорданії та Єгипту приєдналися також Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Палестинська автономія.

Дипломати арабських країн провели зустріч у Каїрі та оприлюднили розлогу заяву. В ній ідея Трампа названа загрозою регіональній стабільності та ризиком поширення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС.

У спільній заяві також відкидаються будь-які спроби розділити Сектор Газа. Натомість підтримується "робота над тим, щоб Палестинська адміністрація могла виконувати свої обов'язки" у смузі, а також на Західному березі річки Йордан, де вона має частковий контроль, і в Східному Єрусалимі, де вона наразі не має контролю.

У суботу Трамп провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, але в ній не згадувалося жодного конкретного посилання на ситуацію з біженцями.

Водночас, репортер видання Axios Барак Равід з посиланням на неназване джерело зазначив, що лідери "обговорили можливість переміщення палестинців з Гази до Єгипту на час реконструкції".

План Дональда Трампа і позиція Ізраїлю

Нещодавно президент США Дональд Трамп запропонував ідею тимчасово перемістити палестинців з території Сектору Газа до Єгипту або Йорданії. Очільник Білого дому вважає, що це дозволить людям "жити без безладів, революцій і насильства, яких так багато".

Однак палестинці не схвалюють такий план і побоюються, що якщо вони тимчасово виїдуть, то Ізраїль не дозволить їм повернутися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і його уряд неодноразово виступали проти будь-якої участі Палестинської адміністрації в Газі. Вони стверджують, що це означатиме, що Ізраїль не зможе дерадикалізувати прибережний анклав і це не дозволить запобігти майбутнім атакам.

Деякі члени правлячої коаліції Нетаньягу підтримали ідею переселення жителів Гази до інших країн, що, за їхніми словами, має стати "добровільною імміграцією". Вони також підтримують будівництво єврейських поселень в анклаві, який включає близько 40 кілометрів землі, що прилягає до Середземного моря.

Ізраїльський уряд офіційно не відреагував на нещодавні коментарі президента США. Очікується, що Нетаньягу зустрінеться з Трампом в Білому домі у вівторок, 4 лютого.