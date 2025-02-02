Арабские страны отвергли идею Трампа переместить палестинцев из Сектора Газа

Отмечается, что в субботу, 1 февраля, к позиции Иордании и Египта присоединились также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Палестинская автономия.

Дипломаты арабских стран провели встречу в Каире и обнародовали обширное заявление. В нем идея Трампа названа угрозой региональной стабильности и риском распространения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

В совместном заявлении также отвергаются любые попытки разделить Сектор Газа. Зато поддерживается "работа над тем, чтобы Палестинская администрация могла выполнять свои обязанности" в полосе, а также на Западном берегу реки Иордан, где она имеет частичный контроль, и в Восточном Иерусалиме, где она пока не имеет контроля.

В субботу Трамп провёл телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, но в нём не упоминалось никакой конкретной ссылки на ситуацию с беженцами.

В то же время, репортер издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник отметил, что лидеры "обсудили возможность перемещения палестинцев из Газы в Египет на время реконструкции".

План Дональда Трампа и позиция Израиля

Недавно президент США Дональд Трамп предложил идею временно переместить палестинцев с территории Сектора Газа в Египет или Иорданию. Глава Белого дома считает, что это позволит людям "жить без беспорядков, революций и насилия, которых так много".

Однако палестинцы не одобряют такой план и опасаются, что если они временно уедут, то Израиль не позволит им вернуться.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и его правительство неоднократно выступали против любого участия Палестинской администрации в Газе. Они утверждают, что это будет означать, что Израиль не сможет дерадикализовать прибрежный анклав и это не позволити предотвратить будущие атаки.

Некоторые члены правящей коалиции Нетаньяху поддержали идею переселения жителей Газы в другие страны, что, по их словам, должно стать "добровольной иммиграцией". Они также поддерживают строительство еврейских поселений в анклаве, который включает около 40 километров земли, прилегающей к Средиземному морю.

Израильское правительство официально не отреагировало на недавние комментарии президента США. Ожидается, что Нетаньяху встретится с Трампом в Белом доме во вторник, 4 февраля.