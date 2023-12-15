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Аптечки і не тільки. Міноборони спростило списання медичного майна

Архівне фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні спростили списання військово-медичного майна. Йдеться про аптечки, сумки та наплічники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше аптечки, сумки та рюкзаки вважалися інвентарним майном. Тому його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне. 

Внаслідок чого військові частини не могли замовити нові аптечки. Адже, за документами, на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове. Наказ, який підписав Умєров, зокрема, дасть змогу прискорити надходження нових аптечок у військові частини.

Фото: Інструкція (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Як працюватиме новий порядок

  • Відтепер військовослужбовець, який втрачає або використовує аптечку, сумку та рюкзак під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командира свого підрозділу;
  • Відтак командир складає рапорт і додає до нього виписку з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення;
  • Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, формує акт списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу I), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.

Нововведення від Міноборони

Нещодавно в Міноборони України спростили списання втраченого в бою майна військових.

Також зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. У період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

У листопаді Міноборони запропонувало спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI і Autel.

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