Аптечки і не тільки. Міноборони спростило списання медичного майна

"Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше аптечки, сумки та рюкзаки вважалися інвентарним майном. Тому його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне.

Внаслідок чого військові частини не могли замовити нові аптечки. Адже, за документами, на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове. Наказ, який підписав Умєров, зокрема, дасть змогу прискорити надходження нових аптечок у військові частини.

Фото: Інструкція (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Як працюватиме новий порядок

Відтепер військовослужбовець, який втрачає або використовує аптечку, сумку та рюкзак під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командира свого підрозділу;

Відтак командир складає рапорт і додає до нього виписку з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення;

Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, формує акт списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу I), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.

Нововведення від Міноборони

Нещодавно в Міноборони України спростили списання втраченого в бою майна військових.

Також зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. У період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

У листопаді Міноборони запропонувало спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI і Autel.