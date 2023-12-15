Аптечки і не тільки. Міноборони спростило списання медичного майна

В Україні спростили списання військово-медичного майна. Йдеться про аптечки, сумки та наплічники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше аптечки, сумки та рюкзаки вважалися інвентарним майном. Тому його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне.
Внаслідок чого військові частини не могли замовити нові аптечки. Адже, за документами, на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове. Наказ, який підписав Умєров, зокрема, дасть змогу прискорити надходження нових аптечок у військові частини.
Фото: Інструкція (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Нещодавно в Міноборони України спростили списання втраченого в бою майна військових.
Також зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. У період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.
У листопаді Міноборони запропонувало спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI і Autel.
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