У Міноборони України спростили списання втраченого в бою майна військових

Списувати втрачене у бою військове майно можна буде за спрощеною процедурою - за два тижні замість шести місяців. Відповідний наказ ухвалило Міністерство оборони України.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Міноборони України, Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Міністерство оборони ухвалило наказ, який дозволив списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою.Без зайвої бюрократії це займатиме два тижні замість шести місяців", - розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

За даними Умєрова, проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва тепер не потрібно.

"Техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири окремих рот, батальйонів чи бригад", - зазначив міністр.

Голова Міноборони також навів наступний приклад: раніше на списання дрона потрібно було зібрати до 40 документів і на це йшло від одного місяця до пів року. То тепер ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів.

Деталі наказу

Як зазначають в Міноборони України, відповідно до наказу командири можуть:

списувати засоби ураження, витрачені у ході бойових дій, або на практичних стрільбах на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;

списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування повітряних сил, сил логістики та Міноборони;

розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;

без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей. Раніше для розслідування по списанню БПЛА необхідно було зібрати 16-18 документів. Відтепер - для списання достатньо лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.



Як повідомлялося, раніше Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії військового стану. Документ підтримали 302 депутати.