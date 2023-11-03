ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська зброя потраплятиме на фронт швидше: Міноборони розповіло про нововведення

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 10:45
UA EN RU
Українська зброя потраплятиме на фронт швидше: Міноборони розповіло про нововведення Фото: українська зброя потраплятиме на фронт швидше (mil in ua фото Сергій Пашинський)
Автор: Наталія Юрченко

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Telegram.

Як зазначається, з 1 листопада Міноборони суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше - військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк додав, що скасували непотрібні випробування та скоротили кількість перевірок. Також ввели зміни, аби українська зброя швидше потрапляла до військ.

Також, зокрема, скасували вимогу про гарантійний термін для зброї (10 років). Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення.

Тепер Міноборони та ЗСУ наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування та всі ризики постачання.

Українська зброя

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше