Аптечки и не только. Минобороны упростило списание медицинского имущества

В Украине упростили списание военно-медицинского имущества. Речь идет об аптечках, сумках и рюкзаках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ, который вводит упрощенную процедуру списания военно-медицинского имущества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее аптечки, сумки и рюкзаки считались инвентарным имуществом. Поэтому его списание было чрезвычайно затруднено, часто - невыполнимо.
В результате чего воинские части не могли заказать новые аптечки. Ведь, по документам, на балансе воинских частей обеспечение было стопроцентное. Приказ, который подписал Умеров, в частности, позволит ускорить поступление новых аптечек в воинские части.
Фото: Инструкция (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Недавно в Минобороны Украины упростили списание утраченного в бою имущества военных.
Также оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.
В ноябре Минобороны предложило упростить процедуру и разрешить государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения. Речь идет о дронах DJI и Autel.
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