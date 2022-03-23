С апреля в Херсонской области оккупанты планируют вводить рубли, - депутат облсовета

С апреля 2022 года в Херсонской области российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Они будут заставлять принимать рубли в магазинах и, возможно, выплачивать зарплаты "новой администрации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата областного совета Сергея Хланя в Facebook.

"Думаю, в результате дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонскую область втягивают в рублевую зону", - отметил Хлань.

Он также призвал местное население игнорировать расчет в рублях.

"Во-первых, рубли - это никчемная бумага, а главное - Херсонская область - это Украина!" - добавил депутат.